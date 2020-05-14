Эксперт о протестах в Черногории

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Сербская православная церковь призвала власти Черногории перестать применять силу против граждан во время акций протеста.

В эфире радио Sputnik эксперт Александр Пивоваренко рассказал, как может развиваться конфликт.

Полицейские и судебные органы Черногории своими действиями превысили всякую меру при разгоне протестов против задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников, заявил ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович.

Вечером в среду в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста из-за задержания на 72 часа владыки Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против жителей городов Никшич и Плевля – как сообщило МВД, в ответ на камни и пиротехнику со стороны протестующих. Есть пострадавшие с обеих сторон.

"Полицейские и судебные органы черногорской власти перешли всякую меру своим насильственными действиями и явно односторонним и избирательным подходом", –цитирует РИА Новости слова отца Гойко.

"Призываем их прекратить насилие по отношению к мирным протестам. Среди пострадавших сегодня есть и дети, а все это граждане, которые месяц-два назад мирно и с достоинством выражали свой протест", – добавил он.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко предположил, от чего может зависеть развитие конфликта.

"В целом нужно отметить тяжелый характер ситуации. Перспективы зависят от расстановки на местах – от того, хватит ли потенциала у местной полиции подавить это движение, а у протестующих – самоорганизоваться, выдвинуть свои требования. Уже была такая ситуация, когда черногорские полицейские отказывались выполнять приказы или вовсе покидали ряды полиции, а народ, протестующие перекрывали дороги, захватывали мосты. Пауза убрала протестующих с улиц, но они все равно вернулись. Их, возможно, стало больше, что говорит об объективном характере противоречий. Эту ситуацию сложно назвать революционной, потому что вряд ли есть предпосылки для масштабных преобразований. Но очевидно, что недовольство достаточно сильно", – сказал Александр Пивоваренко.

Синод СПЦ и совет епископов в Черногории в среду призвали власти страны освободить задержанных накануне духовных лиц, а своих прихожан – сохранять спокойствие и молиться. Глава Сербской церкви патриарх Ириней указал, что "кульминация неприятельского отношения властей Черногории к СПЦ началась с принятием противоречивого закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин". Сербский лидер Александр Вучич выразил полную поддержку главе СПЦ в решении имеющихся проблем мирным путем и диалогом.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/