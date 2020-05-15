Эксперт: кураторы Саакашвили активно используют два фактора его биографии

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Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили сообщил о первом законопроекте, который он намерен предложить на новой должности, В эфире радио Sputnik эксперт Андрей Суздальцев оценил первую инициативу Саакашвили.

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что намерен предложить новый законопроект по развитию в стране государственно-частного партнерства.

"Я хочу предложить национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции должны принадлежать частным субъектам, очень предприимчивым и талантливым украинцам… Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места", – цитирует Саакашвили агентство "Укринформ".

Он отметил, что собирается лишь помочь президенту Владимиру Зеленскому в осуществлении реформ и не имеет других амбиций, будет заниматься снижением госконтроля в бизнесе и готовит предложения по улучшению ситуации на таможне.

Указ Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован 7 мая. Украинский президент отметил, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от этого шага.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев прокомментировал первую инициативу Саакашвили.

"Закон, который он предлагает, не нов. Он является измененной копией закона, который вводился и в Грузии. То есть фактически Саакашвили достал свою старую папку и пытается что-то реализовать –ничего другого у него нет. Надо сказать, что это хорошо проработанные либеральные реформы, но только с двумя маленькими проблемками. В Грузии их проведение обеспечивала финансовая поддержка США, но на Украине денег на такие реформы нет. Кроме того, чтобы их проводить, надо подготовить население. Но единого понимания в украинском обществе, что реформы надо срочно провести, там тоже нет. Поэтому это абсолютно рекламный ход, пиар Саакашвили", – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, задача Саакашвили на новом посту – выполнять указания США.

"Не стоит забывать, что Саакашвили появился на Украине во второй раз, и опять – усилием госдепартамента США. Первый раз его использовали как инструмент давления на (экс-президента Украины) Петра Порошенко, сейчас – на Владимира Зеленского. Его задача – внести раздор и стимулировать Зеленского к агрессивной внешней политике. Практически Саакашвили играет роль Джокера. Он должен сложившееся на Украине политическое поле сломать, причем – во второй раз. Кураторы в Вашингтоне активно эксплуатируют два фактора в биографии Саакашвили: он всегда остается для США своим, поскольку это был единственный президент на постсоветском пространстве, который начал военные действия против России, российских миротворцев. Кроме того, за Саакашвили закреплен миф как об эффективном реформаторе, и этот миф Вашингтон использует. Но главная его функция на Украине – внести сумятицу, скандалы. Видимо, будет второй акт его развлечений", – отметил Андрей Суздальцев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/