Президент США о пандемии коронавируса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 следовало положить конец еще на территории Китая до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира.

"Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая - он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир", - сказал он на пресс-конференции. При этом президент напомнил, что уже 186 стран мира столкнулись с коронавирусом. "Теперь Россия им сильно затронута, Франция им сильно затронута", - отметил он.

Трамп также заявил, что в случае разработки вакцины от коронавируса Китаем США также будут иметь доступ к препарату. Президент заверил, что США неважно, какая именно страна получит вакцину.