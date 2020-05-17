/В мире/

Всем привет, это Никита Данилин. Сегодня мы написали текст о том, что происходит в Афганистане во время пандемии коронавируса.

Когда только пришла идея написать этот материал, в стране еще не было даже тысячи зараженных, а сегодня больше чем у пяти тысяч человек подтвердился COVID-19. И нет, это не мы так долго пишем тексты, а вирус распространяется так быстро. И причин тому не просто много, а даже чересчур много.

Например, карантин в крупных городах был введен только спустя месяц после выявления первых зараженных. Все это время власти занимались внутренней политикой, проводили инаугурации, причем аж две параллельно: одна у избранного президента, а другая у его соперника на выборах, который не признал их результаты. На фоне пытались заключить еще и мирное соглашение с талибами, которые как бы на него согласились, но почему-то только увеличили количество террористических атак – вчера, например, они атаковали роддом в Кабуле. И как тут еще бороться с коронавирусом?

Но бороться все же пытаются. Вот, загнали всех на карантин, а почти половина людей в стране живет за чертой бедности и зарабатывает деньги, торгуя на улицах. Говорят: «Окей, мы сможем не есть неделю, а дальше что?». В итоге афганцы все-таки начали выходить на улицы, ведь их поставили перед очень непростым выбором: либо заражение и смерть от вируса, либо смерть от голода.