Главные новости к началу дня:

/В мире/

— США помогут другим странам распространять вакцину от коронавируса, когда она будет создана, заявил Дональд Трамп;

— в Чечне утвердили план смягчения ограничений, введённых из-за COVID-19. Его первый этап продлится до 27 мая;

— в Россию 16 мая должны вернуться российские военные специалисты, помогавшие бороться с распространением коронавируса в Сербии. Как сообщили в Минобороны, на субботу запланированы три рейса;

— Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.