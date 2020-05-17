Позиция ВОЗ, "масочные режимы" на Западе и на Востоке

/В мире/

Опасаясь что медицинских масок не хватит мед.работникам, Всемирная Организация Здравоохранения, 3 апреля, выпустила рекомендации для всех стран, согласно которым, медицинские маски следует носить только больным и врачам!

С этого момента, страны разделились на тех кто прислушался к рекомендациям ВОЗ и на тех кто вопреки данным рекомендациям, ввел обязательное ношение масок в общественных местах, так называемый "масочный режим".

По мере изучения особенностей нового коронавируса, становилась понятно, что рекомендация ношения масок "только явными больными" является ошибочной, как стало известно, инкубационный период с момента инфицирования составляет 5-7 дней и часть этого времени человек является разносчиком инфекции. Еще чуть позже выяснилось, что более 50% зараженных вообще не имеют симптомов, при этом они могут заражать воздушно-капельным путем других людей и поверхности в общественных местах(товары и полки в магазинах, поручни в транспорте и т.п.).

В начале апреля в ТОП 10 стран по приросту числа новых заболевших входили исключительно те страны, в которых защитные маски не были обязательны к ношению в общественных местах.

Причем в этот же список входили не только крупные страны, но и небольшие государства Европы:

Бельгия, 42 тыс заболевших (тут и далее данные на 17 апреля);

Нидерланды, 35 тыс заболевших;

Швейцария, 28 тыс заболевших.

Для сравнения вот некоторые другие небольшие страны Евросоюза которые своевременно ввели у себя "масочные режимы":

Чехия, 7 тыс заболевших, указ действует с 18 марта;

Болгария, 1 тыс заболевших, указ действует с 30 марта;

Австрия, 15 тыс заболевших, указ действует с 1 апреля;

Эстония, 1.5 тыс заболевших, указ действует с 5 апреля.

Румыния, 10 тыс заболевших, указ действует с 6 апреля;

Литва, 1 тыс заболевших, указ действует с 10 апреля;

В итоге, позиция ВОЗ оказалась подвержена жесткой критике, в первую очередь со стороны китайских врачей-инфекционистов. Многие специалисты в Китае считают, что отсутствие требований карантинного ношения масок гражданами и стало причиной таких огромных масштабов заражения коронавирусной инфекцией в странах Европы и на территории США. Так в интервью журналистам журнала «Science» генеральный директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Джордж Гао заявил, что «крупнейшей ошибкой Европы и США» является отсутствие жестких мер карантина и необязательность тотального ношения медицинских масок всеми жителями страны.

Западные страны все же решили пойти по "китайскому варианту" и начали вводить "масочные режимы".

В Италии, во время разгара эпидемии, власти негативно относились к постановлениям об обязательном ношении масок. Так Ломбардия, наиболее пострадавшая от коронавируса, все же ввела указ, правда спустя месяц после начала эпидемии, 6 апреля. В соответствии с указом, жителям региона предписано обязательно "защищать себя и других, закрывая нос и рот при помощи масок или посредством обычных косынок и шарфов".

В США, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний(федеральное агентство министерства здравоохранения), так же пришли к выводу, что во время карантина маски нужно носить всем. Причем не обязательно медицинские, подходят из любых материалов, главное что бы закрывали лицо(face covering). Выход на улицу без защитных масок в США запрещён с середины апреля.

С 27 апреля в Германии ношение маски при выходе на улицу стало обязательным во всех 16 федеральных землях.

Франция, обязала своих граждан носить маски в транспорте с 11 мая.

Аналогично поступила и Испания, обязав использовать защитные маски на транспорте с 4 мая.

Из крупных по численности стран Европы, "масочный режим" пока не введен только в Великобритании.

Страны которые снимают или готовятся ослабить карантинные меры, "масочный режим" сохраняют в силе, в том числе и как альтернативу более жестким мерам(Франция, Испания).

Примечательно что первая в Европе ослабила карантин Чехия (24 апреля), она же первая , и ввела "масочный режим"(18 марта). Обязательное ношение масок там остается в силе.