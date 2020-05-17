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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое

Ранее Россия наращивала вложения в американкий госдолг.

Россия в марте текущего года в три раза уменьшила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов — до 3,85 миллиарда долларов. Соответствующие данные приводит Министерство финансов США.  

Это первое значительное уменьшение вложений в трежерис Россией за последние месяцы. 

Из общей суммы 473 миллиона долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,381 миллиарда — на долгосрочные.

В феврале-январе Россия наращивала вложения в государственные ценные бумаги США после сокращения в декабре 2019 года. 

Источник: Московский Комсомолец

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Категория: Новости / В мире

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