Украина на пороге нового «Голодомора»: такого не было с 1947 года

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Цены на хлеб взбесились, но зерно продолжают гнать за рубеж.

Украина в эти дни стремительно избавляется от накопленных запасов зерновых. Экспорт пшеницы, по сравнению с прошлым сезоном, вырос втрое. Неплохо распродаются также ячмень и кукуруза. Приток иностранной валюты, особенно в период коронавирусной пандемии - вещь положительная. Однако немалая часть трезвомыслящих украинцев видят в успешном завершении маркетингового года не только радужную перспективу. Если быть более точным: осенью может оказаться, что хлеб для украинцев существенно подорожает.

Информационно-аналитический портал украинского Агропрома привел следующие показатели: по состоянию на 15 мая пшеницы из республики вывезено 19, 19 миллионов тонн (на 33% больше, чем в 2019-м году), ячменя - 4, 72 млн. т (+38%), кукурузы - 26, 88 млн. т (+9). Только по ржи зафиксировано "отставание": за рубеж отправлены 8, 2 тысячи тонн, хотя в прошлом году украинскую рожь купили в общей сложности на целых 80 тыс. тонн больше (или на 91%).

Хлебопеки второй месяц подряд забрасывают Владимира Зеленского и полностью подконтрольного ему премьера Дениса Шмыгаля мольбами и призывами умерить экспорт зерновых. Иначе, мол, менее чем через полгода простым гражданам придется себя существенно ограничивать в употреблении хлеба и хлебобулочных изделий.

В прошлом году "МК" уже констатировал факт повышения цен на хлеб на Украине. К примеру, упакованный нарезной батон весом 550 граммов стоит сегодня в Польше 1, 69 злотых - немногим более 11 гривен (30 российских рублей). В Украине такой же батон, но весящий 250 гр, то есть вдвое меньше, продают по 8-9 гривен (22-24 руб.). Разница по сравнению с польским батоном - 30%. В Республике Беларусь килограмм хлеба стоит примерно 75 рублей, полкило - 15 гривен (41 руб.). То есть тоже дешевле, чем в Украине.

Каждому украинцу, согласно существующим в республике нормам потребления продовольствия, надлежит съедать в сутки 240 граммов хлеба. Согласно официальной статистике, уже сегодня фактическое потребление хлеба упало до 115 гр.

С середины марта, то есть с постепенным ужесточением карантина из-за COVID-19, спрос на хлеб и на хлебобулочные изделия внутри Украины вырос на 30-40 процентов, если сравнивать с обычным для этого сезона уровнем. Впрочем, аналогичный рост коснулся и других основных продуктов питания. Крупы, к примеру, с полок супермаркетов "сметают" еще быстрее.

В ходе последнего брифинга в Киеве министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обнародовал оптимистичный прогноз на текущий год: урожай зерновых якобы ожидается не меньше 65-68 миллионов тонн зерна, и это сохранит за Украиной престижный статус страны-экспортера. "Конечно, это меньше, чем в прошлом году, - добавил Игорь Ростиславович. - Однако объемы все-равно существенны для обеспечения продовольственной безопасности в Украине и для сохранения статуса великой экспортной державы".

Как видим, правительство в развернувшейся в период пандемии борьбе между украинскими хлебопеками и трейдерами приняло сторону трейдеров. Валютные поступления, разумеется, для экономики республики сейчас крайне важны.

Найдет ли Владимир Зеленский в себе силы хотя бы притормозить этот самый поток "зернодолларов" с учетом не самых утешительных прогнозов синоптиков относительно раннего и жаркого лета? Ведь если они оправдаются - посевы просто выгорят.

Собственно, и сейчас, после аномально теплой и практически бесснежной зимы (из-за чего озимым постоянно не хватало влаги), виды на будущий урожай не ахти какие. Обычно о первом намолоченном миллионе зерна Одесская область - самая крупная по площади и обладающая прекрасными черноземами - торжественно рапортует Киеву в начале июля. Таких миллионов к концу жатвы "набирается" четыре и более. Нынче одесские аграрии пребывают в подавленном состоянии.

В крае 2 месяца засуха, погибли 40% озимой пшеницы и 80% ячменя. В Южной Бессарабии потери из-за засухи еще катастрофичнее: 95% посевов озимых культур. Такая цифра озвучена первым заместителем председателя Одесского областного совета Вадимом Шкаровским. По его оценке, пострадали также северные районы региона, где случались осадки.

Неурожай больнее всего ударил по простым людям, по фермерам. Г-н Шкаровский убежден: этой категории его земляков государство должно срочно оказать помощь. В частности, аграриям нужны денежные средства для компенсации понесенных ими потерь, невзимание НДС на всю продукцию, закупленную ранее для посевов на "потрескавшейся" от засухи земле. Правительство должно ввести налоговые каникулы для пострадавших от засухи производителей и фермеров, а еще пересмотреть стоимость земли сельскохозяйственного назначения в тех местах, где засуха была наибольшей.

На днях глава Килийского районного совета Павел Бойченко констатировал и первую гибель украинца от неурожая. 66-летний фермер Владимир Сердюченко из "образцово-показательного" села Шевченково покончил жизнь самоубийством. "Василий Николаевич был порядочным, рачительным хозяином, - написал в Facebook г-н Бойченко. - Он взял у земляков в аренду 150 гектаров земли. Из-за засухи потерял весь урожай. В сложных финансовых обстоятельствах фермер не получил от руководства Украины внятных ответов о компенсации потерянного урожая. Доведенный до отчаяния, земледелец не смог пережить беду...".

Вместо реальных 3, 7 миллионов тонн урожая 2019 года ставленник Зеленского в регионе Максим Куцый обещает в 2020 году пока что "виртуальные" 1, 2 млн. тонн. "Но это не значит, будто наш регион и Украина в целом будут нуждаться в продовольствии, - заверил губернатор журналиста одесского "7 канала". - Конечно, мы не исключаем этим летом проявлений последствий аномально тёплой зимы".

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН под названием ФАО (Food and Agriculture Organization, FAO) устами нескольких своих экспертов несколько раз предостерегала Украину и прочие государства: из-за пандемии коронавируса вот-вот могут начаться проблемы с регулярной поставкой в магазины продуктов питания.

Пока, судя по моим наблюдениям, в залах супермаркетов, перебоев с подвозом хлеба и хлебобулочных изделий удается избежать. Выручают запасы продовольствия. Но если Зеленский и его окружение продолжат и дальше свою рискованную игру со "взбесившимся" экспортом зерновых, возможны варианты...

Источник: Московский Комсомолец