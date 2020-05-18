Директор "Турпомощи" прокомментировал открытие Турции для россиян с 20 мая

/В мире/

Турция начнет принимать только тех иностранных туристов, которые едут на лечебный отдых. Но о поездках медицинских туристов из России в Турцию пока говорить не приходится, заявил директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Турция с 20 мая откроет границы для туристов из 31 страны, включая Россию, Украину, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Узбекистан, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Но речь идет лишь об оздоровительном туризме. Таким образом, власти Турции хотят опробовать противокоронавирусные меры. Открытие границ Турции или любой другой страны не имеют значения, пока закрыты границы России, заявил радио Sputnik директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

"Все это достаточно сложно и противоречиво с точки зрения применения на практике. Очень много нюансов, на которые мы, как правило, редко обращаем внимание. Но когда начинаем интересоваться решением того или иного вопроса, вдруг выясняется, что де-юре можно, де-факто нельзя. В этих условиях нам теперь жить и работать. А чтобы работать, должны быть четкие технические и технологические критерии. И эти критерии должны быть реализованы в определенные действия и механизмы. И, понятно, что сейчас у того же Роспотребнадзора и Минзрава это, наверное, вопрос номер один. Даже, элементарно, перемещаясь внутри России из субъекта в субъект мы видим ограничительные меры. Если прилететь в тот же Крым, нужно, чтобы первыми, кто встречает, были сотрудники санитарных служб. Технологии не стоят на месте. Вполне возможно, что будут разработаны тесты на моментальное определение коронавируса", - отметил Александр Осауленко.

Пока что иностранцы смогут прилетать только в аэропорты Стамбула и Анкары, при этом пациента должны сопровождать не более двух человек. У всех въезжающих в Турцию должна быть справка об отсутствии COVID-19. Если такого документа нет, придется пройти платное тестирование на месте. Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. На данный момент в стране выявлено 149 435 зараженных. Более 4 тысяч человек скончались. Почти 110 тысяч вылечились.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/