Путин отбил газовую атаку Белоруссии и Армении

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Россия не согласилась снизить цену на топливо.

Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) усилили давление на Россию: о снижении цен на газ просит уже не только президент Белоруссии Александр Лукашенко, но также Армения и Киргизия. Однако Владимир Путин остался непреклонен. Цена для союзников, по его словам, по-прежнему будет определяться рыночной конъюнктурой и обеспечивать обоснованную норму прибыли Газпрому. А если они не согласны, то пункт о газе можно вообще исключить из стратегии развития ЕАЭС.Александр Лукашенко рассчитывал провести саммит союза в обычном формате: встретить коллег-президентов в Минске, накормить по традиции бульбой, выращенной в собственном хозяйстве, и пообщаться по душам. Но пандемия коронавируса не дала осуществиться этим планам.

Лидеры Армении и Казахстана вроде бы не возражали против приезда, но Россия не соглашалась. Владимир Путин, как известно, за время карантина только один раз - 9 мая - покинул свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево. И даже сейчас, когда в стране официально объявлено о смягчении ограничительных мер, продолжает работать дистанционно. Впрочем, некоторым лидерам формат видеоконференции даже нравится. "Считаю его актуальным и эффективным инструментом для принятия решений", - заявил президент Казахстана Касым-Жормат Токаев.

Главным событием виртуального саммита ЕАЭС должно было стать принятие стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Документ готовился и обсуждался несколько месяцев, но в итоге оказался сырым: в своих выступлениях лидеры поочередно рассказывали, что именно их не устраивает.

Так, Казахстан насторожило чрезмерное желание регулятора - Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) - забрать себе часть полномочий национальных органов. В частности, получить возможность вмешиваться в вопросы здравоохранения, образования и науки. А также участвовать в двусторонних переговорах членов союза с третьими странами. "С какой это стати?" - не понял Токаев.

Президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, напротив, не устраивает недостаточность полномочий наднационального регулятора. Его страна и в мирное-то время находится в состоянии перманентной торговой войны с Казахстаном, а сейчас проблемы только обострились. "Предлагаю наделить ЕЭК правом обращения в суд ЕАЭС для наложения штрафных санкций при не устранении торговых барьеров", - заявил Жээнбеков, отметив, что отсутствие свободного передвижения товаров и грузов, следующих из Европы и Украины, в условиях пандемии угрожает продовольственной безопасности Киргизии.

В документе о развитии союза Жээнбеков также не нашел конкретных предложений по совместным проектам в области сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. "Мы много говорим об этом, но заметных результатов нет", - развел руками он.

Президенты Армении и Беларуси объединили свои усилия в надежде добиться от России снижения цен на газ. В стратегию Никол Пашинян и Александр Лукашенко предложили включить пункт о "недискриминационном подходе" и едином тарифе на транспортировку и транзит топлива вне зависимости от страны его происхождения.

Сейчас доля транспортных затрат в конечной цене газа для стратегических партнеров России доходит до 70%. Минск платит $127 за тыс кубов, что крайне возмущает батьку. (Ведь даже Германия в год 75-летия Победы, по его словам, платит меньше). Ереван - $165.

Однако Москва с этими требованиями не согласна. "Единый тариф на транспортировку и тразит может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока не достигнут", - отрезал Владимир Путин. Он добавил, что пока цена на газ будет формироваться на принципах рыночной конъюнктуры и "обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал". "Это, уважаемые коллеги, обычная мировая практика", - напомнил ВВП.

По словам Путина, в проекте стратегии написано, что подходы к ценообразованию на газ будут определены позднее на переговорах о формировании единого рынка. Если Беларусь и Армения с такой формулировкой не согласны, то пункт по газу можно вообще исключить из документа, чтобы не было препятствий для его подписания.

Путин сказал, чту позицию России разделяют Казахстан и Киргизия, но это не совсем так. На самом деле в своем выступлении Жээнбеков также заявил о "необходимости предусмотреть недискриминационные подходы к расценкам на транспортировку газа". А накануне саммита Бишкек вслед за Ереваном и Минском официально обратился к РФ с просьбой снизить стоимость газа, который республика покупает по $150. Но его голос в газовом споре настолько слаб, что никто даже не услышал.

Источник: Московский Комсомолец