Зюганов прокомментировал запрет СБУ въезда для него на Украину
СБУ продлила запрет на въезд на территорию Украины для лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Отмечается, что действия таких людей несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины. Российский политик прокомментировал это решение СБУ для радио Sputnik.
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 41 иностранцу, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и продюсер Максим Фадеев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. При этом уточняется, что Зюганову продлили запрет на въезд на три года. Лидер КПРФ в интервью радио Sputnik сказал, что несмотря ни на что, будет делать все для восстановления хороших отношений с Украиной.
"Меня они пока не извещали. Запрещают въезд, да? Ну что же... Надо иметь в виду, что я всегда считал украинский народ и Украину братскими. И все буду делать, чтобы восстановить наши исторические прекрасные связи. [...] Та власть, которая пришла сейчас и насилует Украину, ничего общего не имеет с народом, народной властью и нашей историей. Украина в рамках СССР была одной из самых мощнейших республик. Те, кто сейчас пришли к власти на Украине, уничтожают все, пытаются порвать, прежде всего, связи - культурные, исторические и т.д. Я вообще-то надеялся на Зеленского, что ему хватит мужества, характера и понимания, что без тесной связи с Россией у Украины нет никакого будущего", - сказал Зюганов.
Политик отметил, что его отец в Великую Отечественную защищал Одессу и Севастополь, его жена украинка, много из его сослуживцев и друзей тоже украинцы. Как подчеркнул лидер КПРФ, он и его товарищи, включая первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко, будут делать все для восстановления хороших и добрых отношений с Украиной.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru/