Зюганов прокомментировал запрет СБУ въезда для него на Украину

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СБУ продлила запрет на въезд на территорию Украины для лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Отмечается, что действия таких людей несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины. Российский политик прокомментировал это решение СБУ для радио Sputnik.

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 41 иностранцу, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и продюсер Максим Фадеев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. При этом уточняется, что Зюганову продлили запрет на въезд на три года. Лидер КПРФ в интервью радио Sputnik сказал, что несмотря ни на что, будет делать все для восстановления хороших отношений с Украиной.

"Меня они пока не извещали. Запрещают въезд, да? Ну что же... Надо иметь в виду, что я всегда считал украинский народ и Украину братскими. И все буду делать, чтобы восстановить наши исторические прекрасные связи. [...] Та власть, которая пришла сейчас и насилует Украину, ничего общего не имеет с народом, народной властью и нашей историей. Украина в рамках СССР была одной из самых мощнейших республик. Те, кто сейчас пришли к власти на Украине, уничтожают все, пытаются порвать, прежде всего, связи - культурные, исторические и т.д. Я вообще-то надеялся на Зеленского, что ему хватит мужества, характера и понимания, что без тесной связи с Россией у Украины нет никакого будущего", - сказал Зюганов.

Политик отметил, что его отец в Великую Отечественную защищал Одессу и Севастополь, его жена украинка, много из его сослуживцев и друзей тоже украинцы. Как подчеркнул лидер КПРФ, он и его товарищи, включая первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко, будут делать все для восстановления хороших и добрых отношений с Украиной.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/