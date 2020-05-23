Менеджеры разработчика вакцины от коронавируса заработали миллионы

Выглядят такие заработки не очень достойно.

Как стало известно телеканалу CNN, руководство американской фармакологической компании Moderna, заявившей, что она ближе остальных к созданию вакцины от коронавируса нового типа, заработало десятки миллионов долларов на торговле своими же акциями.

В начале недели котировки ценных бумаг компании подскочили сразу на 30% после того, как было заявлено о многообещающих скорых результатах своей вакцины против опасной инфекции. По сведениям телеканала, больше всех заработал на торговле акциями компании ее финансовый директор, получивший от этого 16,8 миллиона долларов.

При этом аналитики финансового рынка уверяют, что ничего противозаконного в этом нет, так как инсайдерской информацией менеджеры не пользовались. Однако, по их мнению, выглядят такие заработки не очень достойно.