/В мире/

Власти США объявили грант в 250 тысяч долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения»

В посольстве России предположили, что дезинформацию будут искать в эфирах RT и Sputnik.

«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнёров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы – и Россия и США – теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину – полностью или частично – за недоработки собственных властей», – говорится в заявлении российского посольства в Facebook.
Дипломаты считают, что грант был инициирован «влиятельными русофобскими силами в Вашингтоне – на Капитолии и в госаппарате», которые игнорируют сигналы Дональда Трампа о сотрудничестве с Россией.

Просмотров: 12 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Добавить комментарий

Последние новости

На Украине нашли мёртвым депутата Рады

В Адыгее прокуратура принимает меры по восстановлению нарушенных прав медицинских работников

О ситуации в Икрянинской больнице

Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, который захватил отделение «Альфа-банка» в Москве, имел долги на общую сумму более 1,8 млн рублей.

Власти США объявили грант в 250 тысяч долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения»