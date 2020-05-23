Власти США объявили грант в 250 тысяч долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения»

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В посольстве России предположили, что дезинформацию будут искать в эфирах RT и Sputnik.

«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнёров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы – и Россия и США – теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину – полностью или частично – за недоработки собственных властей», – говорится в заявлении российского посольства в Facebook.

Дипломаты считают, что грант был инициирован «влиятельными русофобскими силами в Вашингтоне – на Капитолии и в госаппарате», которые игнорируют сигналы Дональда Трампа о сотрудничестве с Россией.