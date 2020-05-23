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На Украине нашли мёртвым депутата Рады

Тело Валерия Давыденко обнаружили в туалете собственного офиса с огнестрельным ранением головы.

На месте работают полицейские. Уточняются обстоятельства гибели народного депутата от партии Порошенко.

«В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения, в большом количестве расположенных поблизости от места происшествия», — уточняет в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Полиция и прокуратура проверяют все версии произошедшего.

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Категория: Новости / В мире

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