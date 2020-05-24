Вслед за нефтяной России грозит газовая война

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Катар - крупнейший мировой производитель сжиженного природного газа (СПГ) - объявил о намерении значительно увеличить свои мощности в ближайшие годы. Причем Катар готов наращивать свою газовую экспансию без оглядки на уровень цен на «голубое топливо». Эксперты предупреждают: мировой рынок газа, где цены за два последних года и так рухнули в 5 раз, надолго увязнет в ценовых войнах. С некоторыми вариациями повторяется ситуация «нефтяной войны», развязанной в начале этого года Саудовской Аравией. В результате пострадавшей стороной рискует оказаться Россия, газовый экспорт которой обеспечивает существенные вливания в федеральный бюджет.

Катарская государственная энергокомпания Qatar Petroleum планирует нарастить производство «голубого топлива» в 1,5 раза к 2025 году (с 75 млн до 110 млн тонн), и почти вдвое - к 2027-му (до 126 млн тонн). Для этого компания запускает месторождение North Field, где уже пробурено 80 разведочных скважин. Под новое топливо заключены контракты на строительство сотни СПГ-танкеров.

Этими планами поделился глава госкомпании и по совместительству министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. При этом его совершенно не смущает тот факт, что сейчас в мире, на фоне пандемии и глобального экономического спада, спрос на «голубое топливо» упал примерно также, как и на «черное золото». А хранилища газа рискуют переполниться, как это уже случилось с нефтехранилищами. Соответственно, по всем законам рынка, цена на газ падает, а Катар грозит ее и вовсе обрушить.

«Мы являемся самым эффективным производителем в мире с точки зрения затрат и поэтому можем преодолевать рыночные шоки», - заметил аль-Кааби. И добавил: «Многие производители будут вынуждены сворачивать добычу из-за низких цен, но для Катара такой сценарий исключается».

Заметим, что по объему добычи в 2019 году Катар незначительно уступил Австралии (75 млн тонн против 77,5 млн), но он находится ближе к европейскому рынку — традиционному для российского газового эксперта. И потому катарский СПГ можно считать конкурентом газпромовскому трубопроводному газу.

«Цель Катара - любой ценой занять первое место на мировом рынке СПГ, - пояснил «МК» партнер RusEnergy Михаил Крутихин, - Сейчас у них там идет жесткая конкуренция с Австралией, но если Катар реализует свои планы, то станет безусловным мировым лидером». Ради этого два года назад арабское государство отменило действовавший почти полтора десятка лет мораторий на освоение новых газовых месторождений, и теперь намерено сразу в полтора раза нарастить свои мощности. При этом Крутихин подтвердил, что добыча и сжижение газа здесь чрезвычайно дешевы, что дает Катару немалые конкурентные преимущества. «Своего картеля, подобного ОПЕК, в газе нет, поэтому рынок здесь можно завоевывать как угодно», - отмечает эксперт.

Между тем, России это грозит новыми проблемами на газовом рынке Европы, где цены уже упали ниже точки рентабельности «Газпрома». На этой неделе на крупнейших газовых хабах - британской NBP, голландской TTF - спотовые котировки достигли $45 за тысячу кубометров. На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России) газ стоит чуть дороже - $63 доллара.

По словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, такие цены не выгодны «Газпрому», у которого нулевой уровень рентабельности находится на рубеже $100 долларов за тысячу кубометров. Заметим, что еще в 2018 году российская компания имела возможность продавать свой газ в Европу по $245 за тысячу кубометров.

Источник: https://www.mk.ru/