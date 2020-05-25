Политолог о взаимоотношениях США и Китая

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МИД Китая назвал безосновательными заявления США о том, что Пекин может попытаться выкрасть у Вашингтона вакцину от COVID-19.

В эфире радио Sputnik политолог Федор Лукьянов прокомментировал отношения двух стран на данном этапе.

Китай считает безосновательными заявления США о том, что КНР может попытаться выкрасть американскую вакцину от COVID-19, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность, что США первыми удастся разработать вакцину от коронавируса, при этом он не исключил, что Китай может попытаться выкрасть ее у США.

"Заявления США безосновательны. Китай добился значительного прогресса в области разработки вакцины от COVID-19, зачем нам смотреть на США", – сказал представитель МИД Китая.

Как отметил Чжао Лицзянь, вне зависимости от того, какая страна первой завершит исследования и разработку вакцины и начнет ее применение, это будет значимым вкладом в борьбу человечества против пандемии. Он подчеркнул, что исследования и разработка вакцины от COVID-19 – это не гонка между США и Китаем, а гонка между человечеством и вирусом.

"Китай готов делиться своим опытом в области исследований и разработки вакцины, укреплять международное сотрудничество в этой сфере", – указал дипломат.

В эфире радио Sputnik политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов прокомментировал отношения США и Китая на данном этапе.

"Уже давно стало понятно, что между Китаем и США, после попытки построить долгосрочные отношения на тесной экономической взаимозависимости, начался период расхождения. Пандемия дала повод, очень яркий сюжет для того, чтобы нападать. Поэтому сегодня мы видим резкое обострение, риторические войны и усугубление общей конфронтационной атмосферы между двумя странами. Думаю, что и дальше будут для этого возникать разные поводы. Но суть понятна: США и Китай переходят к фазе острой конкурентной борьбы – прежде всего, конечно, торгово-экономической. Но она будет сопровождаться самыми разными идеологическими и пропагандистскими проявлениями. Идет вполне естественный процесс, который в истории случался не раз: когда страна, занимающая доминирующие и, как в случае с США, гегемонистские позиции, уже не способна осуществлять свое доминирование так, как раньше, и появляется держава, которая претендует на ту же роль", – сказал Федор Лукьянов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/