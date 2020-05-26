Экс-депутат Рады: дело из-за прослушки Порошенко – элемент чужих игр

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На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Петра Порошенко с Джо Байденом. В эфире радио Sputnik экс-депутат Верховной рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб поделился мнением о перспективах уголовного расследования.

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко", – говорится в сообщении Госбюро.

Также журналисты опубликовали выписку из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорится, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

Ранее ГБР Украины возбудило 16 уголовных дел, где фигурирует Порошенко.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб поделился мнением, будет ли дан ход нынешнему уголовному делу.

"Возбуждение этого уголовного дела вызвано не столько внутренней потребностью новой власти Украины навести порядок, привлечь к ответственности предыдущую администрацию во главе с бывшим президентом Порошенко, сколько это – элемент чужих игр, в данном случае Соединенных Штатов, их внутриполитической ситуации. И поскольку перспективы этого не ясны, то, я думаю, и это уголовное дело будет находиться в подвешенном состоянии", – сказал Александр Голуб.

Однако ситуация может измениться, отметил он.

"Когда станут четкими и ясными тенденции в США, результат американской выборной кампании, тогда мы сможем сказать, лягут ли предложенные факты в основу уголовного дела непосредственно в отношении Порошенко. Поскольку существуют разные группы влияния в администрации президента (Владимира) Зеленского (одни ориентируются на демократов, другие – на республиканцев), их противостояние между собой делает невозможным справедливое расследование этого вопроса", – считает Александр Голуб.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач представил аудио телефонного разговора, на котором, по его утверждению, записано, как Порошенко обсуждает с Байденом назначение нового генпрокурора Украины. Одна из бесед касалась увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора по требованию Байдена. В обмен на это, согласно аудиозаписям, он пообещал Порошенко предоставить Украине миллиард долларов.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что украинская прокуратура открыла уголовное дело против Порошенко по обвинению в злоупотреблении властью и госизмене.

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом были сфабрикованы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/