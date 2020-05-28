В Госдуме заявили о планах властей США подготовить Белоруссию к войне с Россией

/В мире/

Власти Соединенных Штатов намерены подготовить Белоруссию к войне с Российской Федерацией так же, как ранее это произошло с Грузией и Украиной.

С таким заявлением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Парламентарий высказался в эфире YouTube-канала «БЕЛРУСИНФО» о предстоящих выборах президента соседнего государства, которые намечены на 9 августа. По мнению Федорова, глава республики Александр Лукашенко сможет сохранить свой пост по итогам волеизъявления граждан, если договорится с Вашингтоном. Если этого не произойдет, американцы «устроят Майдан и сорвут» голосование, предсказал депутат.

Также представитель Госдумы отметил, что «срочные выборы вызваны попыткой американцев в ближайшие месяцы перехватить Белоруссию для подготовки войны с Россией».

Ранее сегодня сообщалось, что в сети появилось видео перехвата российским Су-35 американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

Источник: argumenti.ru