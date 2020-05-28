Порошенко придется объяснять, почему у него "все хорошо"

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Forbes поместил Петра Порошенко в тройку богатейших бизнесменов Украины.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, цифры сильно бьют по политическому рейтингу экс-президента.

Издание "Forbes Украина" впервые с 2016 года опубликовало рейтинг ста богатейших бизнесменов страны. Совокупное состояние "золотой сотни" превысило 31 млрд долларов.

На первом месте оказался владелец " Метинвеста" и энергетического холдинга ДТЭК Ринат Ахметов, его состояние оценивается в 2,8 млрд долларов. Следом идут владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук и бывший президент Петр Порошенко – по 1,4 млрд долларов у каждого.

Основной источник благосостояния Порошенко – кондитерская корпорация Roshen, в 2019 году ее выручка выросла на 41%.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал эти цифры.

"По моему мнению, это говорит о коррупционных деяниях в этой стране, той коррупционной вертикали власти, которую выстроил господин Порошенко, будучи президентом. Рейтинг Forbes сейчас сильно бьет по его политическому рейтингу: получается – народ нищает, а верхи богатеют. Причем те верхи, которые заявляли о борьбе с коррупцией. При президентстве Порошенко было создано так называемое национальное антикоррупционное бюро Украины – абсолютно бестолковая структура, которая не только не поборола коррупцию, но и сама стала участником ряда громких скандалов. Порошенко, наверное, придется как-то объясняться перед украинским обществом – почему у него все хорошо, а у людей с каждым днем все хуже", – сказал Иван Мезюхо.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/