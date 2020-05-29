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Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей в Штатах

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который снимает с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента, пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию американских телеканалов.

По мнению Трампа, решения соцсетей о правдивости сообщений и их блокировка — это редакционная политика. В этом случае соцсети выступают как издатели. Ранее Twitter отметил публикацию Трампа значком, предупреждающим, что выложенная информация может быть недостоверной.

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Категория: Новости / В мире

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