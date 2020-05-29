Объяснилась остановка газа по трубопроводу "Ямал-Европа"

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Позиции «Газпрома» на европейском рынке сильно пошатнулись

Приключения российского газа в Европе продолжаются. Стоило только «Газпрому» восстановить поставки сырья по трубопроводу «Ямал-Европа», остановленному 25 мая Польшей, и вернуть в строй традиционный экспортный маршрут, как транзит снова был перекрыт. Эксперты утверждают, что волноваться не стоит — теперь этот кран будет открываться и закрываться с завидной скоростью. Разработанная Варшавой новая схема поставок российского газа предлагает вместо долгосрочного контракта поставок топлива перейти на покупку транспортных мощностей на аукционе. «Газпром» зарезервировал за собой необходимые мощности и готов поставлять в Европу топливо по альтернативным веткам. Впрочем, наличие трубопроводов не обязательно означает крупную выручку: доходы «Газпрома», как прогнозируют эксперты, в этом году сократятся втрое. На столько же упадут поступления в бюджет от экспорта «голубого топлива».

Сначала поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» остановились 25 мая. Это было сделано в связи с отказом Польши продлевать долгосрочный контракт с нашей страной о поставках и транзите «голубого топлива». Собственный энергобаланс Варшава решила пополнять за счет закупок американского сжиженного газа. «Газпрому» было предложено закупать транспортные мощности у оператора польской газопроводной системы Gaz-System.

Через два дня, 27 мая, «Газпром» заявил, что транзит топлива по польскому участку «Ямал-Европа» восстановлен и поставки «голубого топлива» из нашей страны по этому маршруту будут продолжаться и в будущем. Но не тут то было. Спустя еще сутки Польша уже привычно перекрыла свою трубу для России.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, причин для беспокойства нет. «Газпром» заранее подготовился к необходимости выходить на открытый рынок для продления транзитных поставок через польскую территорию. На июнь мощности этого участка газопровода выкуплены на 93%, а на III квартал — на 80%. «С 17 мая, когда заканчивался долгосрочный контракт, и до 1 июня, с которого наша компания уже могла пользоваться новой системой получения доступа в польскую газопроводную систему, «Газпрому» пришлось заключать срочные контракты на один день. Поскольку ежедневные поставки по этому маршруту далеко не всегда необходимы, их кратковременные перерывы предполагались», — поясняет эксперт.

Уже через несколько дней сбои в транзите российского газа через газопровод «Ямал-Европа» должны прекратиться. Впрочем, в ближайшие несколько месяцев их стоит ожидать только когда российская компания сама не захочет в какой-то определенный день пользоваться услугами польского оператора.

В то же время, очевидно, что позиции «Газпрома» на европейском рынке сильно пошатнулись. За первые два месяца 2020-го экспортные доходы «Газпрома» составили около $6 млрд. В 2018 году за то же время компания заработала вдвое больше. Причем, объемы экспорта газа сократился на четверть, поэтому снижение выручки стало следствием не только падения поставок.

В целом, по оценкам экспертов, в этом году поставки «Газпрома» в страны Европы упадут на 20-30%. Одновременно будут падать цены углеводородов. Изначально концерн исходил среднегодовой стоимости топлива в $133 за тысячу кубометров, но, судя по текущей динамике, уже до конца I полугодия цена российского экспортного газа для Европы снизится до $80–110 за тысячу кубометров. В целом, в этом году «Газпром» рискует недосчитаться каждого пятого доллара.

Вслед за добывающим концерном с серьезными убытками может столкнуться и российский бюджет. В прошлом году на экспорт газа принес $50 млрд в казну государства. По итогам этого года он может оказаться еще на $10-15 млрд скромнее.

Впрочем, дело не только в экспортных потерях газового монополиста. Горздо хуже, что падение его прибылей может отразиться на планах газификации российской территории. Сейчас примерно 70% отечественных регионов в той или иной степени имеют доступ к «газовому рожку». В этом году «Газпром» планировал направить на газификацию регионов около $400-500 млн. Поскольку на зарубежном направлении потери «Газпрома» на порядок больше, есть опасения, что компания может попытаться компенсировать убытки за счет экономики на россиянах.

Источник: https://www.mk.ru/