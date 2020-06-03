B-1B – "проблема для российского флота"? Нет, скорее, для США

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Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота". В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал свое мнение на этот счет.

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США, проводившие учения над Черным морем, могут представлять "особенно серьезную проблему" для российского флота в этом регионе, пишет The Drive.

Издание отмечает, что бомбардировщики во время полета отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника. Использование противокорабельного оружия, как пишет издание, может стать решающим во время любого морского боя. Утверждается, что продемонстрированные США и их союзниками возможности являются "очевидным сигналом" для России.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал публикацию.

"Здесь ситуация достаточно простая: повод для беспокойства есть у всех сторон. По той простой причине, что запуски ракет, да еще в подобном месте, это достаточно провокационное действие. Российская сторона, соответственно, будет принимать меры по отношению к тому, что произошло. Когда запускаются противокорабельные ракеты дальнего боя, причем со стратегического бомбардировщика, то обычно та сторона, которая эти испытания проводит, ждет определенных контрмер с противоположной стороны. Думаю, что американские журналисты имели в виду именно это. Ведь подобные мероприятия имеют определенный месседж", – сказал Иван Коновалов.

Он оценил опасность использования американцами данного вида противокорабельного оружия для российского флота.

"Да, это высокоточное оружие. Но Россия обладает гораздо лучшими типами вооружений, в том числе и ракетами воздушного базирования. И уж тем более – ракетами морского базирования. Один "Калибр" чего стоит, я уже не говорю про "Циркон" – это если говорить о морском театре военных действий. Так что, скорее, противоположной стороне стоит обеспокоиться", – заключил военный эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/