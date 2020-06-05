Как поступит Франция в отношении Хуана Гуаидо? Мнение эксперта

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Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в ее посольстве лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. Как будет развиваться ситуация, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Егор Лидовской.

Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы, прячется в посольстве Франции – слухи подтвердил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, который потребовал выдать Гуаидо правосудию.

По словам министра, Гуаидо является непосредственным участником "Операции Гедеон" – попытки морского вторжения с целью убийства президента Николаса Мадуро, поэтому он "обязан венесуэльскому правосудию и народу Венесуэлы".

В эфире радио Sputnik генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, какой будет реакция Франции на это заявление.

"Я думаю, что, скорее всего, посольство Франции не выдаст Хуана Гуаидо, потому что Франция достаточно зависима от США. И хотя (президент Франции) Эммануэль Макрон и пытается вести себя как независимый политик, все равно слишком велико давление – прежде всего, экономическое – США в ЕС. Поэтому, скорее всего, какое-то время Гуаидо там еще будет оставаться по той простой причине, что власти Венесуэлы сумели собрать достаточно большую доказательную базу его преступлений, в том числе его косвенное участие, путем финансирования, в попытке вооруженного захвата власти. Американцы его фактически бросили после того, как он неудачно сыграл свою роль так называемого президента Венесуэлы. Теперь его шанс сохранить жизнь и свободу – это оставаться в посольстве Франции", – сказал Егор Лидовской.

В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью нападения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Сообщалось, что среди задержанных – два гражданина США.

США, в отличие от России и многих других стран, с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/