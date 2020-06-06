Бутылку уникального коньяка 1762 года продали за 150 тысяч долларов

/В мире/

Пока основная масса граждан переживает из-за разгулявшегося по вине «ковида» экономического кризиса и потуже затягивает пояса, отдельные VIP-персонажи отнюдь не ограничивают себя в тратах. На днях при проведении очередных торгов на аукционе Sotheby's была продана бутылка коньяка урожая 1762 года. Оставшийся неназванным любитель элитного алкоголя заплатил за нее около 150 тысяч долларов.

По информации, которую собрали специалисты аукционного дома Sotheby's, бутылка коньяка Gautier, произведенного в 1762 году, – то есть за несколько десятидлетий до Великой французской революции, оказалась «старейшим винтажным коньяком, который когда-либо была продан на аукционе». Они уточнили также, что по бутылкам этот коньяк, «созревавший» до той поры в дубовых бочках, был разлит в 1840-х годах.

По сведениям специалистов, до наших дней в мире сохранилось всего три бутылки такого коньяка 1762 года. И все они когда-то составляли своеобразный «гарнитур», отличаясь друг от друга размером.

Только что проданная бутылка емкостью 0,7 литра в кругах знатоков получила название «Большой брат», - она самая крупная из этого трио. У «Большого брата» есть «Маленький брат» - бутылка меньшего объема, которую продали на аукционе в Нью-Йорке в 2014 году за сумму почти 60 тысяч долларов. А еще имеется у «братьев» «Младшая сестра». – Это самая маленькая бутылка коньяка Gautier урожая 1762 года из сохранившихся.

Раньше весь «коньячный гарнитур» принадлежал одному владельцу. – Некоей очень состоятельной семье, которая предпочитает сохранять анонимность. Но теперь прежние владельцы решили по какой-то причине продать эти свои алкогольные сокровища.

Имя нового владельца «Большого брата» так же не называется. Известно только, что этот ценитель раритетных алкогольных напитков живет в одном из государств Азии.

Однако 150 тысяч долларов за бутылку – отнюдь не рекордная цена. Мы собрали «прайс-лист» сверх-элитного алкоголя, выставлявшегося на аукционах в последние годы.

В октябре 2018-го все тот же Sotheby?s, продал в Нью-Йорке две бутылки французского вина марки Roman?e Conti. За одну из них новый владелец заплатил 558 тысяч долларов, а другая была приобретена в итоге за 496 тысяч. Столь ценное – воистину золотое, - вино было изготовлено в 1945 году, причем в очень ограниченном количестве: всего им наполнили около 600 бутылок.

Весной того же 2018 года на аукционных торгах в Восточной Франции была продана за 120 тысяч долларов бутылка емкостью 0,87 литра, в которой запечатано желтое вино Vin Jaune урожая 1774 года.

А вот владелец бара в Индонезии и коллекционер вин Кристиан Ваннек на одном из аукционов недавних лет не поскупился отдать 117 тысяч долларов за бутылку белого французского вина Шато д'Икем урожая 1811 года.

В 2000 году на винном аукционе Napa Valley за бутылку произведенного в Калифорнии каберне Screaming Eagle урожая 1992 года один из участников заплатил целых 500 тысяч долларов. Правда, объем у этого стеклянного вместилища был весьма большой – 6 литров.

Настояящей трагедией закончилась история покупки уникального старого вина Шато Марго урожая 1787 года. Хозяином этой бутылки был коллекционер Уильям Соколин, который приобрел ее в свое время у прежнего владельца Томаса Джефферсона за (как он сам утверждал) полмиллиона долларов(!). В один отнюдь не прекрасный для него день Уильям принес свою реликвию в ресторан, где устраивали корпоративный обед члены элитного клуба «Любителей Шато Марго». В разгар застолья официант торжественно вынес «гвоздь программы» - ту самую бутылку 1787 года. И, споткнувшись или неловко повернувшись, уронил ее и разбил вдребезги! Так что отведать этого чудо-вина ценителям Шато Марго так и не удалось. Однако сам Уильям все-таки хотя бы отчасти смог компенсировать свою потерю. Дело в том, что предусмотрительный коллекционер успел застраховать этот раритет, а потому страховая компания выплатила ему после ЧП за разбитую бутылку 225 тысяч долларов.

Есть среди рекордсменов и отечественная винная продукция. В 2001 году на аукционе в Лондоне бутылку хереса Де-Ля-Фронтер урожая 1775 года из подвалов знаменитой крымской Массандры продали за 43,5 тысячи долларов.

Источник: https://www.mk.ru/economics/