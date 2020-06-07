Крауегольное заседание ОПЕК+: нефть на пороге нового обвала

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Это произойдет в случае срыва переговоров.

На 6 июня были запланированы сразу два онлайн–саммита, которые определят цену нефти на ближайшие месяцы. Один за другим должны состояться заседания ОПЕК и ОПЕК+ на уровне министров энергетики стран-участниц – впервые с начала действия новых договоренностей о сокращении добычи. На повестке дня продление действующих квот на более длительный срок - с тем, чтобы поддержать цену барреля. Разногласий между участниками накопилось так много, что встреча не раз переносилась. Если нынешнее заседание сорвется, или консенсус на нем не будет достигнут, баррель может ожидать новый жестокий обвал.

Напомним, новое соглашение ОПЕК+ о солидарном сокращении добычи нефти действует с начала мая. Оно драматично принималось на фоне кризиса энергетического рынка из-за пандемии, резкого обвала цен на нефть и падения спроса на нее в мире со 100 млн до 70-80 млн баррелей в сутки.

По принятым условиям, альянс снижает добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн в июле-декабре и 5,7 млн далее до мая 2022 года. Базой отсчета для сокращения всех стран была принята статистика по добыче за октябрь 2018–го. Но для лидеров рынка - России и Саудовской Аравии - был принят исходный уровень в 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми уже и отсчитывается снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Изначально планировалось, что 8-10 июня министры энергетики ОПЕК+ вновь соберутся, чтобы оценить ситуацию на рынке. Однако по мере приближения этой даты появилась информация, что участники соглашения думают продлить текущий объем сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки и после июня. Инициатором продления ограничений считается Саудовская Аравия, бюджет которой несет многомиллиардные убытки от дешевой нефти. Москва, по неофициальной информации, сначала была против корректировки соглашения, но затем вроде бы согласовала позиции с Эр-Риядом.

В итоге было решено собраться 6 июня, а затем 17-18 июня созвать заседание техкомитета, а также министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, поскольку только к этому времени будут доступны независимые данные по соблюдению участниками своих квот.

Переговорную ситуацию осложнял тот факт, что некоторые страны, вопреки договоренностям, не выдерживали принятый график сокращения своей добычи. В числе нарушителей чаще всего назывались Ирак и Нигерия. Ирак, к примеру, за все время действия соглашения ни разу его не исполнил. А представители Нигерии признались, что выполнили сделку ОПЕК+ в мае только на 52%. «В целом, по данным компании Kpler, страны ОПЕК+ выполнили свои обязательства в мае на 89%, сократив объем добычи не на 9,7 млн. баррелей, а на 8,6 млн. баррелей в сутки. Для стопроцентного выполнения условий соглашения необходимо снизить добычу еще на 1,1 млн. баррелей», - утверждает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Судя по всему, к 6 июня главным игрокам альянса все же удалось добиться от стран - нарушителей каких-то гарантий по исправлению ситуации. Теперь на повестке остается главный вопрос — продление текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей. Ну и вытекающий из него следующий вопрос: если да, то на какой срок. Пока источники, близкие к переговорам, считают, что консенсус возможен на один-два месяца.

«Ключевой вопрос заключается в том, на сколько месяцев страны ОПЕК+ продлят текущие условия сокращения добычи. В базовом сценарии ожидается продление сделки еще на 2 месяца. Более длинная пролонгация не имеет смысла, так как подобные решения необходимо будет основывать на восстановлении спроса», - поясняет Василий Карпунин, начальник отдела экспертов «БКС Брокер».

Между тем, рынки с неослабным вниманием следят за всеми перипетиями, связанными с министерским саммитом. В течение этой недели любая позитивная новость о сроках встречи или предстоящем консенсусе сразу подбрасывала биржевую цену барреля за $40, а негативная – опускала ниже этой отметки. В связи с этим, эксперты опасаются, что если сегодня, 6 июня, страны-участники соглашения не договорятся, цена на нефть резко спикирует вниз.

«В случае официального оформления обозначенных соглашений и согласия ряда стран качественно выполнять условия сделки по сокращению добычи нефти, котировки могут вырасти до $45 за баррель. А при возникновении конфликтной ситуации, когда ряд стран выступит против продления соглашения, цена барреля может упасть до уровня $30-35», - прогнозирует Артем Деев.

Источник: Московский Комсомолец