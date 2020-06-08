Свидетели видели истребителей при крушении MH17. Учтет ли это суд?

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Журналисты Bonanza Media опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17. В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров прокомментировал эту информацию.

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей авиакатастрофы малайзийского Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году и опубликовали в YouTube видео с ними.

Свидетели сообщили о присутствии истребителей в небе при крушении MH17. Так, по словам жителя поселка Ольховчик, сначала были слышны хлопки, затем в сторону Дебальцево пролетел военный самолет.

"Видно было истребитель, как он уходил на западную сторону. Самого пассажирского я не видел... Вспышки, взрыва я не видел, я звук слышал, хлопки... и потом обломки, и истребитель пошел в сторону Дебальцево", – рассказал он.

О присутствии военных самолетов сообщил и другой очевидец, которого зовут Борис.

"Сначала все было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты. Видел один, точно видел. Второй, слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, все затихло, минуты две прошло – над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след, от чего – не знаю, но он был как бы горизонтально... И увидел уже, из-за облаков падал самолет", – сообщил Борис.

В понедельник в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Однако эти факты, как и многие другие, суд учитывать не будет, считает политолог Максим Жаров.

"Думаю, повлиять это на дело никак не сможет – суд очень условно можно назвать независимым, он действует по заранее запрограммированной программе, и приговор там не подлежит никакому сомнению. Это чисто пропагандистское мероприятие, которое к выяснению истины не имеет никакого отношения. Ведь свидетелей того, что было, достаточно много. В суде же они появляются в анонимном формате, и невозможно понять, свидетели ли это. Вот такого рода свидетельства стоят немного", – сказал Максим Жаров в эфире радио Sputnik.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС из Курска.

Россия неоднократно называла голословными утверждения о присутствии российских военнослужащих в зоне конфликта на Украине, а прокуратура РФ сообщала голландской стороне о своих выводах о пуске украинской ракеты с территории, контролируемой Киевом.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/