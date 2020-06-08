На Украине говорят глупости про "удар по Сибири"

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Эксперты украинской консалтинговой компании Defense Express рассказали о возможностях США для "удара" по Сибири и Арктике. В эфире радио Sputnik эти заявления прокомментировал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Украинские эксперты в статье для Defense Express заявили, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую С-400 область воздушного пространства, а имеющихся ракет "достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири".

Как отмечается в статье, для этого достаточно пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM.

Стратегическими объектами России в Арктике и Сибири в Defense Express называют инфраструктуру Северного морского пути, а также промышленные сооружения российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в регионе.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал утверждения украинских экспертов.

"Странно, что подобные вещи комментируют именно украинские эксперты. Им что, дано разрешение на то, чтобы заявлять о возможных действиях Пентагона? Думаю, что нет. Подобные инсинуации, которыми они занимаются, звучат не первый год. Этим оружием – ракетами дальнего боя, которые позволяют обстреливать объекты, не заходя в зону действия ПВО – американская армия обладает давно. Но существуют контрмеры – если уж говорить о том, что подобная ситуация гипотетически может произойти. Существуют средства радиоэлектронной борьбы – лучшие в мире. И ими обладает именно Россия, а американцы отстали давно. Кроме того, существует еще масса других средств. Например, перехват. И так далее. Подчеркиваю, удар может произойти гипотетически. То, что этого не будет, это очевидно. А эти люди, называющие себя экспертами, говорят глупости – украинская сторона вообще позволяет себе говорить что угодно", – сказал Иван Коновалов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/