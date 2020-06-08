В Вашингтоне прошла самая крупная с начала протестов акция

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Основные события разворачивались перед площадью Лафайет-сквер около Белого дома. Протестующие заполнили пятачок на пересечении Эйч-стрит и 16-й улицы, небольшой участок которой ранее переименовали в Black Lives Matter Plaza.

Акция проходила мирно и больше напоминала концер.

Однако позже, около 23:00, демонстранты вновь начали громить витрины в центре города. Группа из трех человек разбила витрину кафе в Национальном здании прессы недалеко от Белого дома и попыталась проникнуть внутрь. Они несколько раз бросили в стекло металлическую урну для мусора. К месту происшествия оперативно прибыли правоохранители, однако нарушители успели скрыться.

Тем временем в Twitter постят видео, как в столице снайперы занимают позицию на здании рядом с Белым домом во время вчерашних демонстраций. Сообщается, что это сотрудники Секретной службы США.

СМИ сообщают, что Белый Дом хочет разместить на улицах 10 000 военнослужащих, чтобы подавить протесты.

Источник: Телеграм