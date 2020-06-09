"Страшные русские" опять виноваты: свежие идеи из Флориды

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В конгрессе США объявили о планах предложить новые санкции против России, Ирана и Китая. Эти планы оценил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Судаков.

Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби сообщил о планах предложить новые санкции против России, Ирана и Китая на этой неделе.

"Да, предполагается, что это будет представлено завтра и подробно изложит новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану", – заявил Стьюби в эфире телеканала Fox Business, добавив, что новое предложение связано с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану.

Ранее в понедельник Минфин США добавил в список антииранских санкций более 100 судов и транспортных компаний Ирана.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вводя произвольные санкции, США фактически работают на разрушение международного права.

"Санкции уже зарекомендовали свою крайнюю неэффективность как инструмент мировой политики. Они не являются тем, что может подменить собой международное право. Но на сегодняшний день Соединенные Штаты пытаются показать всему миру, что существует единственный источник силы – это США, которые могут применять санкции по отношению к другим странам. Республиканская партия, как и демократы, уже давно стали действовать не по принципу презумпции невиновности, а исходя из принципа назначения виновных", – считает Сергей Судаков.

Он напомнил, что обвинения в адрес России выдвигаются в США абсолютно по любому поводу.

"В данной картинке это (угроза санкций, – ред.) всего лишь один из кирпичиков в большой предвыборной гонке, ничего больше. "Страшные русские идут", "русских надо наказывать", "страшные русские хакеры", которые могут "вмешиваться в выборы"... Не говоря уже о том, что в последнее время появляется огромное количество инсинуаций, в рамках которых дается объяснение, что это Россия отчасти виновата даже в тех погромах и демонстрациях, которыми сейчас охвачена Америка", – отметил Сергей Судаков.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/