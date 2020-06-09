Депутат ГД об учениях НАТО на Балтике: мы не можем быть безучастными

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Минобороны следит за учениями НАТО Baltops-2020 в Балтийском море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Балтийский флот России следит за учениями стран НАТО в Балтийском море Baltops-2020, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран Baltops-2020, проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частях Балтийского моря", – говорится в релизе, выпущенном накануне.

Другие детали не приводятся.

Ежегодные учения Baltops продлятся до 16 июня, в этом году в них участвуют военно-морские силы Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и <США.

Как заявляла командующая 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти, учения "не являются угрозой какой-либо стране" и, по ее мнению, не приведут к эскалации в отношениях с Россией.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Юрий Швыткин прокомментировал ситуацию.

"Нужно отметить, что в акватории Балтийского моря проходят достаточно крупные учения стран НАТО. На мой взгляд, они создают напряженность в данном регионе, что, конечно же, не способствует выстраиванию конструктивных отношений этих стран с Россией. В десятки раз увеличилось количество учений блока НАТО вблизи наших границ. Сегодня вызывает вопросы активизация НАТО, прежде всего, в акваториях Балтийского и Черного морей. Конечно, мы не можем быть безучастными. Мы ведем соответствующее наблюдение, контролируем проведение учений. С нашей стороны предполагается проведение учений военнослужащих Западного военного округа совместно с Балтийским флотом в части обеспечения обороноспособности нашей страны. И, конечно, предпринимаются меры для усиления западного направления", – сказал Юрий Швыткин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/