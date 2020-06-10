"Будет большой шум". Олейник о словах Саакашвили про Украину

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Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе распада страны. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.

Украина стоит на грани распада из-за стремительно роста центробежных настроений, заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

"Когда мы говорим, что страна может распасться, – да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать – очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере – куда ни посмотришь", – сказал Саакашвили, добавив, что все "очень плохо".

В начале февраля Саакашвили уже говорил о том, что Украина может превратиться "в еще пять украин". По его словам, это произойдет из-за того, что олигархи в разных регионах "обросли деньгами и частными армиями".

В эфире радио Sputnik народный депутат Украины V-VII созывов, украинский политик Владимир Олейник назвал эти заявления небезосновательными.

"Это небезосновательные заявления. Саакашвили не просто политик, он еще как бы советник президента, и ему надо было быть воздержанным. Но он уже говорит то, что стало очевидным. Последние социологические исследования показали, что 46 процентов граждан Украины считают, что страна движется к распаду. Простые люди видят, что происходят процессы, которые направлены на раскол и развал страны. Сам (президент Украины Владимир) Зеленский не является тем центром, который бы консолидировал всю власть Украины и ее население. Накануне он заявил, что многие мэры городов не уважают вертикаль власти, являются сепаратистами. Значит, он подтверждает, что Украина находится на грани распада. На Украине отсутствует цементирующий центр, мэры городов ждут укрепления местного самоуправления, а Зеленский заявляет, что неплохо бы забрать деньги у местных органов власти. То есть хочет оставить их с обязанностями, но без денег. Думаю, будет поднят большой шум. Мэры городов уже пошли в оппозицию", – сказал Владимир Олейник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/