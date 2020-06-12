ЕС не спешит открывать границы: эксперт оценил шансы российских туристов

Эксперты: нашим соотечественникам въезд в ЕС будет заказан и после 1 июля.

Границы Евросоюза начнут открывать для граждан третьих стран с 1 июля. В ближайшее время Европейская комиссия подготовит план поэтапного снятия ограничений для разных государств. Однако, эксперты туриндустрии считают, что россиянам пока рано паковать чемоданы в Европу.

Как пояснил «МК» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, Российской Федерации не окажется в числе тех стран, для которых границы откроют в первую очередь. «Россия пока находится в тройке стран, где количество зараженных коронавирусом больше всего. Каждая страна ЕС будет по своему определять правила въезда, но в любом случае, открывать границы будут только для тех государств, в которых коэффициент распространения вируса меньше, чем в стране въезда. Даже для Швеции это правило будет действовать. Поэтому с 1 июля россияне точно не смогут отправиться в Европу», - утверждает эксперт.

Директор Объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко также считает, что нашим соотечественникам планировать отпуск в Европе в июле не стоит. Эксперт напомнил, что сначала россиянам стоит дождаться решения собственного правительства о разрешении на выезд в туристических целях, и туроператоры пока не знают, когда это произойдет. «Операторы могут забронировать тур, но если границы не откроют, поездку придется перенести», - предупреждает наш собеседник.

При этом в Российском союзе туриндустрии полагают, что к августу россияне все же смогут отправиться отдыхать в Старый Свет — во всяком случае, в Турцию и Грецию.

«Бархатный сезон», скорее всего, состоится, но ориентироваться стоит в первую очередь на страны Средиземноморья. Там правительства будут решать вопрос о правилах въезда в двустороннем порядке в зависимости от развития ситуации с коронавирусом», - отметил Юрий Барзыкин.