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Посольство Киргизии в Москве опровергло сообщения о нападении на вице-консула Тиграна Кондахчяна

Об этом сообщает РИА Новости пресс-секретарь киргизской дипмиссии в РФ Гулбарчын Байымбетова. 

Ранее ряд СМИ сообщили, что вице-консула посольства Киргизии Тиграна Кондахчяна избил в Москве неизвестный. "Это недостоверная информация. А что было: две недели назад в Москве избили нашего соотечественника, он не вице-консул. А вице-консул Тигран Кондахчян поехал разбираться с этим. Написали заявление в МВД России", - сказала Байымбетова. "На самого вице-консула не нападали", - указала она.

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Категория: Новости / В мире

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