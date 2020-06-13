Зеленскому придется заплатить штраф за нарушение карантина

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Национальная полиции Украины составила протокол об административном нарушении в отношении президента страны Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака и других представителей власти за посещение 3 июня, во время карантина, кафе в Хмельницком.

Об этом в среду сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. "Нарушение правил карантина людей" на владельца кафе и посетителей, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина", - говорится в сообщении.