/В мире/

Туристы в Тунисе должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19

Туристы, прибывающие в Тунис с момента открытия границ 27 июня, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщает офис по туризму страны.

Как сообщалось, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 правительство Туниса приняло решение об открытии морских, сухопутных и воздушных границ с 27 июня 2020 года.

«Туристам необходимо будет предоставить отрицательный тест ПЦР, срок сдачи которого не более 72 часов. Кроме того, им придется пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса. Перед посадкой в самолет в своей стране они должны будут заполнить бланки, связанные с состоянием здоровья», — говорится в сообщении турофиса.

Кроме того, согласно новым правилам, к перевозке и приему туристов допускаются только автобусы и отели, соблюдающие протокол по санитарной безопасности Ready & Safe. Экскурсии разрешены организованным группам в сопровождении гида.

В 2019 году Тунис посетило 9,5 млн иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них – 635 тыс. россиян, на 5% больше, чем годом ранее. Россия заняла второе после Франции место по числу туристов и первое – по длительности пребывания.

Источник: https://tourism.interfax.ru/

Просмотров: 43 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Добавить комментарий

Последние новости

У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения

На Кубани 100 почтовых отделений теперь работают без выходных

Изъятие миллиардов из проекта "Экология" навредит здоровью россиян

Франция открывает границы для других стран ЕС

"СиЛА" возобновляет полеты из Улан-Удэ в Читу и на остров Ольхон