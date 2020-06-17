"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны

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В случае начала боевых действий Пхеньяну придется заплатить "соответствующую цену", заявили южнокорейские военные. В эфире радио Sputnik эксперт Роман Лобов рассказал, к чему может привести обострение ситуации.

Южнокорейские военные выразили глубокую обеспокоенность решением КНДР перестать соблюдать соглашение с Югом и заявили, что в случае начала боевых действий Пхеньяну придется заплатить "соответствующую цену".

По словам главы отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи Чон Дон Чжина, действия КНДР "сводят на нет все совместно достигнутые за более чем 20 лет результаты и усилия в сфере прогресса межкорейских отношений и сохранения мира на Корейском полуострове".

Накануне в приграничном городе Кэсон был взорван межкорейский офис связи. После этого генштаб КНДР озвучил планы возвращения своих военных в промышленную зону Кэсон и туристическую зону Кымгансан. Ранее КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на заброс южнокорейской стороной агитационных листовок.

Эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Пока весь комплекс мер, включая разрыв линии связи между Севером и Югом, не добавляет устойчивости межкорейским отношениям – это откат назад, сравнимый с закрытием Кэсонского промышленного комплекса. Северяне проявили недовольство тем, что, несмотря на множество подписанных документов, Южная Корея не смогла продвинуться дальше символических жестов. У правительства Южной Кореи оказались выкручены руки – важной особенностью этого этапа стало то, что практически каждая акция рассматривалась с точки зрения, не нарушают ли эти действия международные санкции Совбеза ООН. В частности, американская сторона очень внимательно следила за действиями Сеула", - отметил Роман Лобов.

По его мнению, идея переговоров оказалась под угрозой. Генштаб КНДР озвучил планы возвращения своих военных в промышленную зону Кэсон и туристическую зону Кымгансан. Ранее КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на заброс южнокорейской стороной агитационных листовок.

Эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Пока весь комплекс мер, включая разрыв линии связи между Севером и Югом, не добавляет устойчивости межкорейским отношениям – это откат назад, сравнимый с закрытием Кэсонского промышленного комплекса. Северяне проявили недовольство тем, что, несмотря на множество подписанных документов, Южная Корея не смогла продвинуться дальше символических жестов. У правительства Южной Кореи оказались выкручены руки – важной особенностью этого этапа стало то, что практически каждая акция рассматривалась с точки зрения, не нарушают ли эти действия международные санкции Совбеза ООН. В частности, американская сторона очень внимательно следила за действиями Сеула", - отметил Роман Лобов.

По его мнению, идея переговоров оказалась под угрозой.

"Администрация Республики Корея пребывала в состоянии шока от действий КНДР. С другой стороны, вчерашний подрыв узла связи можно считать символической акцией. Время для давления прошло. Это уже не попытки оторвать Южную Корею от США, а шаг, сделанный по принципиальным соображениям. Все происходящее неприятно для южнокорейских властей - получается, что все усилия, которые правительство прилагало для запуска межкорейских отношений, пошли прахом. Я опасаюсь, что этот виток обострения может привести к тому, что идея переговоров будет дискредитирована. И объяснять, для чего нужно возвращать Пхеньян за стол переговоров, придется очень долго", - считает Роман Лобов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/