Эксперты предрекли повторное падение стоимости нефти до нуля

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Мониторинговый комитет альянса ОПЕК+, в который входят страны-участники сделки об ограничении добычи нефти, отчитался о выполнении условий договора в мае. Итоги оказались неутешительными: практически никто из членов альянса не выполнил взятых на себя обязательств. Как мелкие, так и крупные производители, в том числе Саудовская Аравия и Россия, урезают свои мощности гораздо медленней, чем обещали. Цены на «черное золото» в таких условиях падают, что не устраивает ни одного из добытчиков сырья. Если нефтяные державы продолжат ограничивать свои производственные аппетиты только на словах, то стоимость «бочки», как это уже случалось в апреле текущего года, снова опустится до нулевой отметки.

До последнего времени заседания мониторингового комитета ОПЕК+ проводились дважды в год — накануне традиционных саммитов альянса, в которых принимали участие не только непосредственные участники картеля, но и независимые производители «черного золота». Но с апреля этого года, когда представители нефтяного альянса после долгих споров согласились продлить срок ограничения добычи на 9,7 млн баррелей до конца июля, встречи на уровне контрольного комитета нефтяники решили проводить ежемесячно, чтобы проверить: кто из делегатов соблюдает условия сделки, а кто манкирует взятыми на себя обязательствами.

Оказалось, что практически все подписавшие соглашение страны не держат слово. Согласно отчету ОПЕК, опубликованному накануне заседания мониторингового комитета, главными нарушителями условий сделки оказались Ирак и Нигерия, которые урезали добычу лишь на половину от обещанных ограничений. В результате, по словам министра энергетики России Александра Новака, соглашение было выполнено всего на 89%, а профицит нефти на мировом рынке вырос еще на 1,1 млн баррелей в сутки. Стоит отметить, что основные производители «черного золота» отнеслись к своим обещаниям также не слишком ответственно — Саудовская Аравия и Россия сократили свою добычу лишь на 94-96% от установленных квот. Стоит ли удивляться, что котировки барреля еще полторы недели назад уверенно преодолевшие отметку в $40, снова начали падать к $36-37.

Следующее заседание министров энергетики стран ОПЕК+, где может быть принято решение о продлении или снятии ограничительных лимитов на добычу сырья, намечено на 1 декабря, однако мониторинговый комитет альянса будет собираться ежемесячно. «Будем смотреть, как развивается ситуация, как меняется баланс спроса и предложения на рынке», — отмечает Новак, подчеркивая, что это соглашение «гибкое», поэтому вопрос продления ограничений на август остается открытым.

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, несмотря на постепенное восстановление спроса и рекордные сокращения поставок, которые помогают несколько сбалансировать рынок, в 2020 году мировая экономика не сможет справиться с избытком нефти. Отсутствие дисциплины среди участников соглашения ОПЕК+ является дополнительным фактором, не позволяющим производителям добиться необходимого ценового уровня. Такие позитивные моменты, как падение добычи в Венесуэле почти на 55 тыс баррелей в сутки, не сможет нивелировать производственные амбиции остальных игроков рынка, увеличение экспорта которых на 300 тыс «бочек» угрожает стабильности нефтяных цен», — считает аналитик.

«Реалистичность выполнения соглашения ОПЕК+ зачастую не выдерживают проверку временем, поскольку многие участники нарушают договоренности сразу после окончания переговоров», — предупреждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Как отмечается в докладе ОПЕК, если в I половине 2020 года мировой спрос на нефть упал почти на 12 млн баррелей в сутки, то во II полугодии интерес к «черному золоту» сократится еще на 6,5 млн «бочек». Для того, чтобы убрать с рынка такие значительные объемы сырья потребуются новые переговоры, очередной раунд которых по планам представителей альянса должен произойти только в конце года.

«Последнее решение ОПЕК+ поддержало стабильность нефтяного рынка всего на месяц. Существуют подозрения, что ситуация на рынке вышла из под контроля альянса, участникам которого необходимо пойти на более решительные меры для урегулирования ценовой конъюнктуры», — утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Судя по всему, временный эффект от добывающих ограничений в рамках расширенного альянса уже не работает. Нефтяные котировки продолжают определяться сиюминутными обстоятельствами. В том числе прогнозами о втором витке пандемии коронавируса, который приведет к еще большему затовариванию сырьевого рынка. Очевидно, что нынешний формат альянса ОПЕК+ уже не способен эффективно регулировать котировки «черного золота», поэтому уже до конца лета не исключено падение стоимости сырья. Вполне возможно, что в рамках отдельных торгов котировки, как мы уже наблюдалось в этом году, упадут до нулевых отметок».

Источник: https://www.mk.ru/economics/