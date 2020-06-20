втомобильное движение в центре Тбилиси будет ограничено 20 июня в связи с проведением манифестации на проспекте Руставели.

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Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.

Гражданские активисты и оппозиция завтра планируют провести у парламента Грузии масштабную протестную акцию под названием «Вместе против оккупации». Митинг приурочен к годовщине «ночи Гаврилова». Еще 10 июня движение «Сирцхвилиа» уведомило мэрию Тбилиси об их планах. Активисты попросили власти перекрыть проспект Руставели для того, чтобы участники митинга могли соблюдать социальную дистанцию.

По данным мэрии, движение транспорта на проспекте Руставели будет ограничено 20 июня с 14:00. Водителям придется пользоваться альтернативными маршрутами.