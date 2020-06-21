ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ ЗА ПЕРИОД С 03:00 19 ИЮНЯ ПО 03:00 20 ИЮНЯ

/В мире/

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 4 раза.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 120 мм – 2 раза (15 мин); минометы 82 мм – 1 раз (15 мин).

Донецкое направление: РПГ/СПГ – 1 раз (3 гранаты); стрелковое оружие – 1 раз.

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. шахты 6/7, пос. ш-ты Гагарина), Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка.

Как сообщалось ранее , вчера утром в результате обстрела н.п. Александровка были повреждены 6 жилых домов и ЛЭП.

Также в результате обстрела пос. ш-ты 6/7 ранение получил мужчина, 1973 г.р.

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 33 единицы.

Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 87 единиц.

Начиная с 00:01 (мск) 21 июля 2019 года, согласно достигнутой Контактной группой договоренности, вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.