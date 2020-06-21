22 ИЮНЯ БУДЕТ ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА КПВВ «ЕЛЕНОВКА» НА ВЫЕЗД ГРАЖДАН ИЗ ДНР

/В мире/

Как сообщалось ранее, в понедельник, 22 июня, будет частично возобновлена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Еленовка».

Пропуск граждан, желающих выехать на территорию Украины, будет осуществляться ежедневно с 9:00 до 18:00.

Пока КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск только на выезд из ДНР.

В четверг, 25 июня, планируется также начать пропуск граждан, желающих въехать на территорию ДНР, мероприятия будут осуществляться в рамках гуманитарных коридоров, согласно утвержденным Штабом спискам.

Со стороны Республики предпринимаются все необходимые действия для обеспечения полноценного функционирования КПВВ.

Сегодня Представительством ДНР в СЦКК было направлено официальное письмо в адрес СММ ОБСЕ с уведомлением о начале работы КПВВ «Еленовка» в режиме «выезд» с территории ДНР.

В целях безопасности, а также для недопущения провокаций с украинской стороны Представительство ДНР в СЦКК призвало наблюдателей Миссии прибыть к пункту пропуска для осуществления мониторинга процесса возобновления работы КПВВ.