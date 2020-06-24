Звонок для "Газпрома": Польша решила отказаться от российского газа

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В ближайшие два года Польша полностью заменит российский газ в своем энергетическом балансе американским сжиженным природным газом (СПГ). Варшава утверждает, что поставки из-за океана гораздо дешевле сырья «Газпрома». Эксперты считаю, что Польша серьезно рискует, поскольку переход на топливо из альтернативных источников требует разработки новой схемы стабильных поставок. Но российские продавцы газа, продолжающие пока доминировать в Европе, все явственнее ощущают усиление конкуренции и теряют достигнутые позиции на европейском рынке энергоресурсов.

Причина, по которой Варшава собирается полностью отказаться от «голубого топлива» из нашей страны, носит чисто экономический характер, уверяют представители ведущего польского энергетического концерна PGNiG. «Американский СПГ, поставляемый танкерами, обходится Польше на 20-30% дешевле российского природного газа, — объясняет замглавы компании Мачей Вожняк. — Газ из США уже начал поступать в рамках долговременных контрактов. Его ценовая формула намного выгоднее, чем предлагает «Газпром»».

Но цены на энергоносители – величины переменные, и демарш Варшавы, безусловно, имеет и ярко выраженную политическую окраску. В этом году российско-польские отношения в энергетической сфере накалились до предела. Польша демонстративно разорвала контракт с «Газпромом» о транзите топлива по своему участку газопровода «Ямал-Европа», после чего нашей компании пришлось бронировать транспортные мощности на бирже у оператора трубопроводной системы Gaz-System.

Одновременно Варшава выиграла у российского концерна в Стокгольмском арбитраже иск по выплате компенсации в $1,5 млрд за поставки топлива по ценам выше рыночного уровня. Отказ от импорта российского газа в пользу американского сжиженного аналога стал очередным шагом Польши к полному разрыву энергетических взаимоотношений с нашей страной.

Правда, так просто отказаться от российских поставок у Варшавы вряд ли получится даже при большом желании. Россия экспортирует в Польшу 9-10 млрд кубометров газа в год, закрывая до 60% потребностей страны в «голубом топливе», и быстро заменить выпадающие объемы Варшаве будет нелегко. Однако PGNiG не собирается продлевать контракт с «Газпромом», истекающий в конце 2022 года, и намерен затем полностью перейти на сырье из альтернативных источников.

Таким образом у Варшавы осталось два с половиной года для разработки схемы, которая позволит стране сохранить стабильный импорт газа, сравнимый по объемам с поставками из России. Да, экспорт сжиженного сырья в Польшу постоянно растет. В I квартале 2020 года он составил около 1 млрд кубометров, а доля СПГ в польском импорте газа выросла с 20% почти до 30%. Но пока эти объемы не дотягивает до закупок трубопроводного «голубого топлива» из РФ.

Польша утверждает, что от нынешних «завышенных» цен «Газпрома» страна теряет до $250 млн в год. Сэкономить эту суммы, по мнению Варшавы, позволит рост поставок сжиженного газа из США. Уже подписаны четыре соглашения с американскими компаниями. Помимо этого поляки намерены обеспечивать свои потребности за счет СПГ из Норвегии. Месторождения Северного моря будут также связаны с польским рынком через международный газопровод Baltic Pipe, который планируется ввести в эксплуатацию как раз накануне окончания соглашения о поставках из России.

Реальны ли эти планы? Теоретически у Варшавы есть шансы свести к нулю зависимость от «голубого топлива» из нашей страны. Однако риски неожиданно ощутить дефицит газа сохраняются высокими. По прогнозам экспертов Всемирного Банка, экспорт СПГ из США, который при существующих низких ценах убыточен, в дальнейшем значительно снизится. Уже в мае американские заводы по сжижению газа сократили производство на 20%. Новый обвал цен и колебание спроса, которое, по оценке главы Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина, может достигать 15% в год, может усугубить их положение и вызвать дополнительное сокращение добычи. Native Ttarget

Своевременные поставки по Baltic Pipe также вызывают сомнения. Старт его строительства был дан в конце нынешнего апреля. За два года участникам проекта предстоит проложить 230 км трубы по дну Балтийского моря, погодные условия которого, как показывает практика создания российского «Северного потока - 2», далеко не всегда благоволят строительным работам.

Тем не менее, налицо усиление конкуренции на европейском рынке газа, где Россия традиционно привыкла себя чувствовать доминирующей силой. Однако в I квартале 2020-го поставки «Газпрома» на европейский рынок, по данным Федеральной таможенной службы, упали почти на четверть. Самая драматичная ситуация наблюдалась на турецком и немецком направлениях. Анкара импортировала на 70% меньше российского газа, а закупки «голубого топлива» немецкими потребителями сократились на 45%.

«Очевидно, что Польша пытается пойти ва-банк и заставить «Газпром» снизить цены. Однако, если у Варшавы получится перенаправить энергетические потоки, и полностью заместить российский газ, то она покажет отличный пример другим странам ЕС, как частично ослабить гегемонию России в европейском топливном балансе», — предупреждает Вячеслав Кулагин.

Источник: https://www.mk.ru/