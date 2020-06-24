Русские отомстили немцам, устроив в 4 утра шухер на улицах немецких городов

/В мире/

Спустя 79 лет отомстили-таки за то, что немцы разбудили нас в такую рань известием о начале войны.

В прессе пишут – в добродушном характере русских нет такой черты, как мстительность, но вот простить именно это время суток, как 4 часа утра, не смогли.

Минувший день 22-го июня начался в Германии ну очень рано – ровно в 4 русские жители страны подняли громкий шум с флагами, файерами и массовыми шествиями. Повсюду звучали военные песни, из автомобилей доносился гимн России! Пользователи Сети с удовольствием постят ролики с жизнеутверждающей запланированной акцией.

Журналист КП Роман Голованов тоже не сдержал порыва – он опубликовал ролик, снятый русскими на сонных улочках одного из немецких городов.