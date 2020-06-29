Политолог: у России было много побед, которые раздражали Запад

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Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене, заявил президент США Дональд Трамп. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из G8 из-за ее побед на внешнеполитической арене.

Глава Белого дома высмеял призыв бывшего вице-президента в администрации Барака Обамы, главного претендента на пост президента от демократов Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 после публикации статьи The New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и талибами.

"Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем, особенно с Россией!", – написал Трамп в Twitter.

В конце мая Трамп предложил пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею на сентябрьский саммит G7. По словам президента США, присутствия России в G7 требует здравый смысл.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал нынешнее заявление Трампа, отметив, что он прав лишь отчасти.

"Россию исключили из G8 потому, что выяснилось – у России есть позиция. А G8 – это Америка с "ансамблем", поэтому рано или поздно, но мы из нее были бы исключены все равно. Я рад, что господин Трамп заметил, что существуют наши победы на внешнеполитическом поле. Наверное, он имел в виду Крым. Но у нас было много и других побед, которые сами по себе не вызывали санкций, но все равно очень раздражали Запад", – сказал Дмитрий Журавлев.

Он пояснил свою мысль.

"Вспомните, с чего все началось. С речи (президента России Владимира Путина) в Мюнхене. Как только страна начинает говорить, что у нее есть свои интересы, она тут же противопоставляет себя традиционной международной политической системе с "восьмеркой", "семеркой" во главе. Так что дело не в нас, а в самой системе, в которой можно быть только согласными с Америкой, а если не согласен, то будешь исключен", – отметил Дмитрий Журавлев.

В пятницу, 26 июня, газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военнослужащих США в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

Президент США Дональд Трамп, основываясь на отчетах разведки, допустил, что информация о сговоре России с талибами фейковая.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998-го по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи и собрались без России в Брюсселе.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/