"Раскрыты все карты". Эксперт о скандале в США из-за обвинений в адрес РФ

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Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев

Президент США Дональд Трамп, основываясь на отчетах разведки, допустил, что информация о "сговоре" России с талибами фейковая.

"Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому (они, – ред.) не сообщили об этом мне и (вице-президенту) Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете", – написал американский лидер в Twitter. Его слова цитирует РИА Новости.

Ранее Белый дом уже назвал заметку газеты неточной, отметив, что разведка ни о чем подобном не докладывала. Сам Трамп назвал это "заказухой".

В воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России. Как выразилась Пелоси, у Трампа "все дороги ведут к Путину".

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев прокомментировал ситуацию.

"Смысл обвинения понятен. Не забывайте, что идет предвыборная кампания, и демократы всячески стремятся навредить Трампу. Нэнси Пелоси фактически раскрыла все карты, заявив, мол, Трамп не реагирует на столь важные обвинения, которые наносят вред американскому доминированию. …Трамп открыто и честно сказал – пусть газета, которая все это опубликовала, раскроет имена своих осведомителей. Потому что разведка заявила, что никакой подобной информации у них нет, поэтому они не докладывали президенту. Вот если бы этот доклад действительно был, а президент его проигнорировал, вот тогда бы это могло бы нанести Трампу серьезный урон. Пока со стороны Трампа, как мне кажется, действия адекватные. Мне кажется, что сейчас демократам придется оправдываться", – сказал Игорь Ковалев.

В пятницу газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

МИД РФ, в свою очередь, назвал публикацию фейком.

Позднее пришло опровержение и от "Талибана".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/