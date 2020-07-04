Украина решила закрыть Крымский мост с помощью Арбитражного трибунала

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Украина обвинила Россию в нарушении международного права при запуске грузового железнодорожного сообщение по Крымскому мосту. Об этом в комментарии Укринформу заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. По ее словам, Киев намерен обратиться в Арбитражный трибунал, ведущий большое дело против Москвы о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, с просьбой рассмотреть вопрос законности строительства моста.

По словам Джапаровой, Россия нарушила международное право и законодательство Украины при строительстве железнодорожного сообщения через Крымский мост. По ее мнению, эти действия только обостряет спор, о чем будет проинформирован Арбитражный трибунал.

Она подчеркнула, что запуск по Крымскому мосту железнодорожного сообщения, как и само его строительство, нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Россия, мол, должна была получить согласие Украины как прибрежного государство на его строительство. А Киев на всех этапах строительства Россией моста обеспечивал "надлежащее реагирование", направляя в Москву ноты протеста и вводя санкции против физических и юридических лиц, причастных к этому строительству.

О перспективах этого дела "МК" рассказал юрист-международник Дмитрий Романенко:

- Совершенно однозначно, что речь идет о строительстве в территориальных водах Российской Федерации. Крым является территорией РФ и какие-либо согласования с третьими сторонами России не требуется, чтобы осуществлять подобное строительство.

Украина может предпринимать любые действия, но это никогда не приведет к изменению правовой позиции РФ.

Источник: https://www.mk.ru/