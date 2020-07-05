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В Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты. Как пишет «Интерфакс», она продлится до 14 июля включительно.

Успешно прошедшие регистрацию получат право участвовать в следующем этапе избирательной кампании — предвыборной агитации.

Документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

Главным соперником Лукашенко считают Виктора Бабарико. Бывший глава Белгазпромбанка с 19 июня находится в СИЗО КГБ. Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии cообщила, что считает законным его задержание. Бабарико подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Белорусские власти считают, что деятельность группы контролировалась «кукловодами из "Газпрома"».

Из-за задержания Бабарико по всей Белоруссии начались протестные акции, люди выходили на улицы и собирались в живые цепи.

Источник: https://lenta.ru