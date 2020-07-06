"Безответственная чушь". Политолог о планах Украины воевать с РФ

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Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности к боевым действиям с Россией. В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала эти высказывания.

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская".

"Будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения", - заявил Неижпапа.

По его словам, в Киеве ждут, что Россия нападет на Херсонскую область, чтобы пустить днепровскую воду в Крым.

"Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - сказал Неижпапа.

Он отметил, что сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала эти заявления.

"Люди окончательно потеряли связь с реальностью. Безответственность их заявлений, по-моему, скоро достигнет апогея. Они регулярно несут такую безответственную чушь, за которую не отвечают, и делают эти заявления в популистских целях или чтобы запугать собственное несчастное, и так запуганное население. Очевидно, что главным агрессором в регионе выступает Украина при поддержке США и стран Запада, а Россия ведет себя как главный миротворец. Тот же Крым был спасен от судьбы Донбасса именно усилиями России. Я бы посоветовала этому человеку сходить к психиатру, поговорить о том, как надо себя вести и относиться к действительности. Здесь можно использовать термин "испанский стыд" – когда чушь несет взрослый облеченный властью человек, а стыдно за него российскому эксперту", - сказала Наталья Макеева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/