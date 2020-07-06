Склады в США для продаж

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Хранение груза на территории другого государства – это всегда непростая задача. Чтобы решать её максимально удачно, стоит воспользоваться помощью профессионалов. На какие моменты стоит обратить внимание?

Все начинается с поиска подходящей компании. В интернете сегодня можно найти много информации о популярных и опытных предприятиях. С их помощью получится организовать торговлю и хранение грузов в комфортных условиях. К примеру, склад в Америке могут предложить в компании PartnerTrade. У них налажена работа в США, что позволяет делать все быстро, выгодно и надёжно.

Достоинства предприятия

У специалистов есть все, чтобы быстро обрабатывать грузы разной сложности. Сервис ответственного хранения, который имеет разные характеристики. Помимо всего, на складах можно хранить даже негабаритные грузы. Оптимизация всех затрат клиента. Пополнение складских остатков торговых сетей и дистрибьютеров. Склады находятся на обоих побережьях США.

Это основные моменты. На официальном сайте можно увидеть больше полезной информации. Она касается стоимости обслуживания, условий аренды складов и многого другого. Если возникают вопросы, менеджеры всегда готовы дать свои рекомендации и ответить на вопросы клиента.

Какие услуги предлагают клиенту?

Фулфилмент. Прием грузов, упаковка, обработка, комплектация, отправка заказов по США и Канаде. Все это включается в список услуг по этому тарифу.

Хранение. Груз могут хранить в упаковках, паллетах. Если нужно долгосрочное хранение, специалисты готовы обсудить условия.

Кросс-докинг. Прием и отгрузка товаров в зонах хранения. Перегрузка товаров из контейнера в машину. Перегрузка может проводиться между машинами. Автомобили могут ехать в одном или разных направлениях.

Как видно, мастера готовы выполнить любую работу. Даже если заказчик находится в другой стране, он может не сомневаться, что с его грузом все в порядке. Работники готовы предоставлять отчеты и регулярно обсуждать условия хранения, погрузки, разгрузки товаров.

Подведем итог. Хранение товаров на складах в США могут многие. Самое главное – это выбрать подходящую компанию и обсудить условия сотрудничества. В таком случае, можно получить нужный результат даже находясь в другой стране.