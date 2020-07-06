Склады в США для продаж
Хранение груза на территории другого государства – это всегда непростая задача. Чтобы решать её максимально удачно, стоит воспользоваться помощью профессионалов. На какие моменты стоит обратить внимание?
Все начинается с поиска подходящей компании. В интернете сегодня можно найти много информации о популярных и опытных предприятиях. С их помощью получится организовать торговлю и хранение грузов в комфортных условиях. К примеру, склад в Америке могут предложить в компании PartnerTrade. У них налажена работа в США, что позволяет делать все быстро, выгодно и надёжно.
Достоинства предприятия
- У специалистов есть все, чтобы быстро обрабатывать грузы разной сложности.
- Сервис ответственного хранения, который имеет разные характеристики. Помимо всего, на складах можно хранить даже негабаритные грузы.
- Оптимизация всех затрат клиента.
- Пополнение складских остатков торговых сетей и дистрибьютеров.
- Склады находятся на обоих побережьях США.
Это основные моменты. На официальном сайте можно увидеть больше полезной информации. Она касается стоимости обслуживания, условий аренды складов и многого другого. Если возникают вопросы, менеджеры всегда готовы дать свои рекомендации и ответить на вопросы клиента.
Какие услуги предлагают клиенту?
- Фулфилмент. Прием грузов, упаковка, обработка, комплектация, отправка заказов по США и Канаде. Все это включается в список услуг по этому тарифу.
- Хранение. Груз могут хранить в упаковках, паллетах. Если нужно долгосрочное хранение, специалисты готовы обсудить условия.
- Кросс-докинг. Прием и отгрузка товаров в зонах хранения. Перегрузка товаров из контейнера в машину. Перегрузка может проводиться между машинами. Автомобили могут ехать в одном или разных направлениях.
Как видно, мастера готовы выполнить любую работу. Даже если заказчик находится в другой стране, он может не сомневаться, что с его грузом все в порядке. Работники готовы предоставлять отчеты и регулярно обсуждать условия хранения, погрузки, разгрузки товаров.
Подведем итог. Хранение товаров на складах в США могут многие. Самое главное – это выбрать подходящую компанию и обсудить условия сотрудничества. В таком случае, можно получить нужный результат даже находясь в другой стране.