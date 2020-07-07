В ВОЗ отказались считать случаи чумы в Китае и Монголии опасными

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По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи бубонной чумы Китае и Монголии вряд ли представляют опасность. Тем не менее, там следят за ситуацией, о чем заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Сомова" Галина Компанец заявила, что бубонная чума передается исключительно при личном контакте. По ее словам, природные очаги этой чумы есть почти во всем мире. Один из них - на севере Китая, а еще во Внутренней Монголии, Монголии и территории на границе.

Источник: https://www.mk.ru/