"Бредовые схемы". В Общественной палате Крыма ответили на страхи Киева

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Французский журналист высмеял подготовку Киева к "вторжению России". В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Подготовка Киева к "вторжению России" вызывает смех даже на Западе.

"Русское вторжение" должно было быть, но его нет. Так французский журналист Кристен Неаль пишет о заявлениях украинских политиков в своей статье для AgoraVox. Он попытался разобраться, зачем политики пугают украинцев "вторжением" России.

Журналист напоминает, что осенью о возможном вторжении говорил украинский МИД, недавно угрозу повторил главком ВМС страны Алексей Неижпапа.

По мнению Неля, "сценарии вторжения даже еще более бредовые, чем озвученные причины нападения" – в частности, голосование в России по внесению поправок в Конституцию и проблемы с водой в Крыму, которые уже практически решены.

"Я думаю, психиатры должны серьезно рассмотреть открытие лаборатории на Украине, учитывая градус безумия элит этой страны", – пишет журналист.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук согласился с такой оценкой украинских политиков.

"Современный политический правящий класс Украины больше напоминает сумасшедший дом, чем собрание трезвомыслящих политиков. Там нарастает глубочайший политический кризис, связанный, в том числе, с традиционной грызней политикума. И это заставляет их прибегнуть к тому способу, которого придерживался (бывший президент Петр) Порошенко, когда все списывал на Россию, когда воинствующая риторика и эскалация военных действий на юго-востоке, как ему казалось, могла ему помочь сохраниться в качестве президента и на второй срок. События показали, что это далеко не так. К сожалению, Зеленский никаких выводов не сделал, сбился на проторенную дорожку, ведущую в тупик. Да, собственно, они уже в тупике", – сказал Александр Форманчук.

По его словам, сценарий "нападения России на Украину" из-за водоснабжения Крыма – несостоятелен: проблемы на полуострове есть, но не настолько серьезные.

"Крым не нуждается в такого рода "спасении". Да, у нас есть проблемы, но они не носят критического характера. Сегодня запасов воды хватает не только для текущих нужд населения, но и для прибывающих туристов. Мы спокойно переживем лето. Не надо Крым искусственно пристегивать в качестве повода, чтобы выстраивать какие-то бредовые схемы. Мы уже даже не высказываем никаких сожалений по этому поводу, смотрим иронично. Мы просто сожалеем о том, что украинский народ стал заложником этих бредовых схем, что они, к сожалению, сказываются на экономической ситуации, на благосостоянии людей на Украине", – отметил Александр Форманчук.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/